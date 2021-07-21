鄭州破紀錄暴雨 地鐵車廂水淹及胸

鄭州自建國以來首進入一級戰備狀態

鄭州昨日下午4至5時降雨量達到201.9毫米，已破歷史高位。鄭州部分地鐵車廂入水，水深及胸，最終全線暫停服務。鐵路鄭州局集團官方微博昨下午3時宣布，當日有54趟列車停運，4趟列車折返。國網鄭州供電公司也稱，因部分區域水浸，為防漏電危險，需拉閘停電。

綜合澎湃新聞、《大河報》報道，鄭州多個地鐵站受到暴雨影響，下午近5時，全線地鐵站關閉。有網民發微博稱，因大雨導致鄭州地鐵5號線隧道積水，列車停止運作，多名乘客被困車廂。下午6時許，車廂積水已至胸部，並不斷上升。一名張姓女乘客稱，後來救援人員從車頂打開一個洞，受困乘客才陸續爬出並從隧道撤離。約9時後，車廂水位下降至小腿位置，受困乘客全部脫險。

鄭州氣象局稱，上周六晚8時到昨晚8時，3天的降雨量617.1毫米。其中鄭州周一晚8時到昨晚8時，單日降雨量552.5毫米，一小時降水及單日降水均突破自1951年鄭州建站以來60年的歷史記錄。鄭州年均降雨為640.8毫米，這3天相當於下了以往一年的量。