台擬立陶宛設代表處 國台辦斥「設處謀獨」

首個以「台灣」為名在歐代表處

中央社報道，台灣外長吳釗燮昨日（20日）宣布，將在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，成為台灣在歐洲國家、也是在大陸邦交國成立的第一個以台灣為名的代表處。吳釗燮說，這是繼2003年在斯洛伐克設「台北代表處」後，台灣再次在歐洲設立代表處；台歐關係是目前工作重點之一。

大陸外交部發言人趙立堅昨表示，中方堅決反對建交國同台灣以任何形式的官方往來，反對建交國同台灣互設所謂「代表處」。「我們敦促立方堅持一個中國原則，恪守建交承諾，我們也正告台灣當局，『台獨』是死路一條，任何妄圖在國際上製造『兩個中國』『一中一台』的圖謀，都不會得逞」。 國台辦發言人朱鳳蓮則敦促立陶宛恪守一個中國原則，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號。她強調，民進黨當局和「台獨」勢力的設「處」鬧劇目的是謀「獨」，稱「再怎麼折騰，也改變不了台灣是中國一部分的事實，撼動不了一個中國的國際格局」。

立陶宛外交政策近年轉向向台示好，抗衡中國大陸，今年5月譴責新疆「族種滅絕」，又退出北京與中東歐國家的「17+1」合作機制，在世界衛生大會（WHA）發言支持台灣，上月還捐贈2萬劑新冠疫苗給台灣。《泰晤士報》專欄作家魯卡斯(Edward Lucas)周一發表評論文章，指出德、法、英等歐洲大國對中政策普遍令人失望，相較之下，立陶宛可謂獨樹一幟。立陶宛對抗北京及獨裁統治值得各國學習，自由民主世界盟友應對其提供更多實質支持。

AIT與台外交部同步發聲明

專家：建代表處或有美支持

美國在台協會（AIT）昨日與台外交部同步發聲明，肯定相關進展。中央社引述台北的國防安全研究院副研究員李俊毅表示，AIT聲明顯示，立陶宛同意台灣設立代表處，背後可能有美國默許甚至支持。