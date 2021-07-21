內地頒3孩配套政策 取消「超生罰款」

目標2025提高生育水平

為應對人口老化等問題，中共中央政治局5月底召開會議，提出實施一對夫妻可以生育3個子女政策及配套支持措施。新華社報道，中共中央、國務院前述《決定》稱，預計「十四五」（2021年至2025年）期間中國人口將進入中度老齡化階段，2035年前後進入重度老齡化階段。實施3孩生育政策及配套支持措施，有利增加國民生育，減緩人口老齡化進程，有利保持人力資源稟賦優勢，應對世界百年未有之大變局。

《決定》提出主要目標，到2025年，積極生育支持政策體系基本建立，生育水平適當提高。到2035年，促進人口長期均衡發展的政策法規體系更加完善，服務管理機制運轉高效，生育水平更加適度，人口結構進一步改善。

研幼兒照護費用可扣稅

《決定》指出，要組織實施好3孩生育政策。其中依法實施3孩生育政策，修改《人口與計劃生育法》。同時，取消社會撫養費，清理和廢止相關處罰規定。將入戶、入學、入職等，與個人生育情况全面脫鈎。妥善處理歷史遺留問題。在降低生育、養育、教育成本方面，《決定》提到完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，研究推動將3歲以下嬰幼兒照護費用，納入個人所得稅專項附加扣除等。

國家衛健委人口家庭司司長楊文莊近日接受澎湃新聞訪問時稱，3孩生育政策還是計劃生育政策。現在是逐步完善政策、促進人口均衡發展的重要環節。楊文莊說，以後應在生育支持方面加以完善，針對群眾生育養育教育方面的需求，有更多的配套支持措施，使3孩政策能更好地發揮作用。

另據西藏自治區政府辦公廳周一在網上回應3孩准生證申領問題時提到，經請示國家衛健委相關司局，今年5月31日之後，均可以生育3孩，新政策推出前「生育服務登記證」到所在地登記備案，待出新證後補辦。