時速600公里 中國高速磁浮系統問世 全球最快 每公里造價或超高鐵數倍

花5年研發 實現多項突破

央視報道，經過5年研發，時速600公里的高速磁浮交通系統正式建成，成功突破關鍵核心技術，系統解決速度提升、複雜環境適應性、核心系統國產化等難題，實現系統整合、車輛、牽引供電、運控通信、線路軌道等成套工程化技術的重大突破。報道稱這是當前速度最快的地面交通工具，將填補航空約800至1000公里和高鐵約350公里之間的時速空白。

新華社引述據高速磁浮項目技術總師、中車四方股份公司副總工程師丁叁叁稱，此次落成的高速磁浮採用成熟可靠的常導技術，其基本原理，是利用電磁吸力使列車懸浮於軌道，實現無接觸運行。具高效快捷、安全可靠、運能強大、編組靈活、準點舒適、維護便利、綠色環保等技術優勢。

5編組列車已完成運行測試

該高速磁浮系統按「門到門」實際旅行時間計算，是1500公里運程範圍內最快捷的交通模式。採用「車抱軌」的運行結構，安全等級高，空間寬敞，乘坐舒適。單節載客量可超過百人，並可在2到10輛範圍內靈活編組，滿足不同載客量需求。行駛中不與軌道發生接觸，無輪軌磨耗，維護量少，大修周期長，全壽命周期經濟性好。目前，時速600公里高速磁浮交通系統已完成了集成和系統聯調，5輛編組列車在廠內調試線上實現整列穩定懸浮和動態運行，各項功能性能良好。

2016年10月，科技部組織召開「先進軌道交通」重點專項啟動會，高速磁浮項目正式啟動。2018年1月，高速磁浮系統技術方案通過評審；2019年5月，高速磁浮試驗樣車建成，成功突破系列關鍵核心技術；2020年6月份，高速磁浮試驗樣車在上海同濟大學磁浮試驗線上成功試跑，標誌中國在該領域重大突破。

空氣激擾問題試驗一年解決

中車四方股份公司副總經理、總工程師梁建英年初曾在央視表示，高速磁浮列車的頭型總長為16米，通過電磁力，實現列車與軌道之間無接觸的懸浮、驅動、導向。梁建英還提到列車在高速行駛中，如何避免空氣激擾影響到列車運行安全和車內乘坐體驗，為此團隊設計了專門的時速600公里高速磁浮動模型試驗。時速600公里即相對時速1200公里條件下，兩車交會過程僅需一秒鐘。為了這一秒鐘，梁和團隊花了一年時間準備，在反覆試驗中才解決難題。

不過，磁浮鐵路建設成本亦十分高昂，浙江省2020年公布滬杭磁浮預計總投資約860億元(人民幣，下同)，以兩地距離約180公里計，每公里造價達到4.7億元，遠遠超過內地高鐵每公里平均造價。

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