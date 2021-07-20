台准製高端疫苗 下月起小量供應

「中和抗體不差於牛津疫苗」

據中央社引述台食藥署長吳秀梅昨日表示，經島內化學製造管制、藥學、毒理學、臨牀醫學、公衛、法律及醫學倫理專家前日會議討論，認為高端疫苗的中和抗體數據已證明不劣於AZ疫苗的中和抗體結果，達成台食藥署「新冠疫苗專案製造或輸入技術性資料審查基準」要求，故核准高端疫苗緊急使用，適用於20歲以上成人接種，兩劑間隔28天。

陳時中稱，該疫苗能在8月開始小量供應，對於台灣總統蔡英文是否願意接種，需遵循她的意願。高端方面則表示，在取得緊急授權後，將依規定執行相關安全監測，並進行第三期臨牀試驗及其他驗證性試驗。高端總經理陳燦堅表示，今年底前至少有1000萬劑量產準備。

被指聚餐 行政院官員辭職

台灣昨報告新增本土確診病例15宗，死亡1宗。

另外，屏東縣牡丹灣Villa發生違反防疫規定餐廳群聚案，屏東縣衛生局昨對15名在餐廳用餐者各裁罰新台幣10萬元（約2.7萬港元），其中包括已請辭的行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞及其妻子。據聯合新聞網報道，陳政聞強調無參加「火鍋趴」，辭職是為避免紛擾。

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