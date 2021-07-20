百萬人聯署溯源查美實驗室 外交部：溯源去得中國 美國為何去不得？

問實驗室與電子煙肺炎關聯

內地網民今年6月曾發布一封公開信，呼籲世界衛生組織調查美國德特里克堡實驗室是否存在泄漏問題，以及是否與目前肆虐全球的新冠病毒有關。本月17日，中國網民再次發公開信，並委託官媒《環球時報》發起聯署倡議，希望更多人向世衛組織發出呼籲，要求在下階段新冠病毒溯源工作中，邀請包括中國科學家在內的，獨立於美國地緣政治影響國家的病毒學家、實驗室安全專家、生化武器專家，對德特里克堡，以及調查其他同樣存在泄漏隱患的美國病毒實驗室。

截至昨晚9時50分許，聯署人數已達107萬。外交部發言人趙立堅昨在記者會上表示，環球網發起的網民民調顯示，超過9成受訪者認為下一步應該赴美國開展溯源調查。他指出網民和媒體的自發行動，反映出國際社會長期無法給予回應的關切。中新社報道，趙立堅說，「這些民眾、媒體自發的行動，實際是問出了國際社會長期無法得到回答的問題，而美方一些人始終諱莫如深。」趙立堅在記者會上請美方回答幾個問題：德特里克堡生物實驗室同「電子煙疾病」等不明原因呼吸系統疾病到底有何關聯？美方為何至今還不邀請世衛組織赴美徹查德堡？在溯源問題上，中國去得，美國為什麼去不得？

趙立堅表示，近期54個國家就溯源問題向世衛組織總幹事致函呼籲，堅持科學溯源，反對政治操弄。病毒溯源是一項科學任務，要靠科學家在全球範圍內多點多地考察研究。任何出於一己私利，背棄科學和真理，甚至鼓吹「情報溯源」、威脅、打壓專家學者的行徑，只會嚴重干擾和破壞全球抗疫合作，只會激起國際社會的強烈不滿和反對，絕不會得逞。

2019年底，新冠病毒最先於湖北武漢爆發，包括美國等一些西方國家指摘這與中國科學院武漢病毒研究所有關，並呼籲世衛溯源。今年初，世衛組織派出多國專家赴武漢調查溯源，報告排除武漢病毒所泄漏新冠病毒，但該結論仍被歐美部分國家質疑。

（綜合報道）

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