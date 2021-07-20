巴外長訪京匯報？ 趙立堅稱無可奉告

一華籍傷者需開顱 巴外長探院

中企承建的巴國達蘇水電站項目一輛員工出勤巴士，上周三（14日）在前往地盤途中爆炸，巴國外交部當日稱事件涉巴士機件故障，其後稱經初步調查判斷為恐怖襲擊。趙立堅昨在記者會表示，中方赴巴跨部門聯合工作組自上周五抵巴以來「馬不停蹄地工作」，巴方為工作組提供全力協助，並表示將不遺餘力開展調查，及加強所有在巴中方項目安保措施。他稱，巴方也已向中方通報初步調查情况，中巴有關技術專家還共同勘察現場；雙方亦正協商妥善處理9名中國籍遇難者遺體事宜。

被問及庫雷希周日（18日）是否訪問北京以就事件作「緊急匯報」，趙立堅回應稱「沒有可以發布的信息」。巴國當地傳媒周日報道稱，總理伊姆蘭．汗已指示庫雷希訪問中國。

據新華社報道，庫雷希與巴國外交秘書蘇海爾．馬哈茂德、中國駐巴大使農融等，前天前往位於巴國首都伊斯蘭堡附近的陸軍總醫院看望慰問中方傷者。庫雷希表示，巴中兩國攜手應對挑戰，開展惠及雙方的發展項目，但一些勢力不願看到巴國發展進步，恐怖襲擊就是他們的「懦弱行徑」；只要雙方攜手努力定能戰勝這些勢力，並把巴中關係發展得更穩固。他又稱此次恐襲不僅是對中國的襲擊，也是對巴基斯坦和巴中友誼的襲擊；巴方將同中方盡力將罪犯逮捕歸案。