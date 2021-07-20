巴基斯坦：巴士恐襲疑針對中巴經濟走廊 稱調查步最後階段 京指水電站非「走廊」項目

綜合巴媒《論壇快報》、《國家報》報道，拉希德上周六在首都伊斯蘭堡召開記者會稱，巴方最高安全機構正與中方工作組共同調查事件，調查具體情况將在雙方各部門協調後公布。

拉希德表示，內政部已指示安全機構為在巴中國公民提供安全保障。當天早些時候，他曾與中國公安部長趙克志緊急通話，稱巴方正在總理指示下以最高級別調查事件，並承諾會全力支持中方人員的調查。公安部當天亦發布有關緊急通話的消息稱，趙克志根據巴方調查及通報情况表示，事件是一宗針對中國在巴人員的恐怖襲擊。

紐時：炸藥車撞華工車隊 波及兩巴士

《紐約時報》中文網昨日引述一名知情巴方高級官員稱，有自殺式襲擊者駕駛一輛滿載炸藥的車輛撞向中國工人的車隊。爆炸波及兩輛巴士，其中一輛巴士駛出土路、衝下斜坡。

對於襲擊動機，拉希德推測稱，有可能是針對原定於16日舉行的CPEC聯委會會議，該會議在爆炸案後被推遲。新華社於15日發表對CPEC事務局主席阿西姆．巴傑瓦專訪，巴傑瓦稱，中巴雙方為即將舉行的聯委會第十次會議做了大量準備工作，進展順利，「希望可以在不斷夯實走廊項目建設的基礎上深化走廊項目合作」。

網傳巴籍工人遭解約通告 「未獲上級批准」作廢

中國外交部發言人趙立堅昨天在記者會則稱，達蘇水電站並非中巴經濟走廊框架下的項目，而是兩國間的經濟合作項目。

另外，網上流傳一份關於水電站巴籍工人遭解約的通告照片（見圖），當中署名日期為7月16日；其後再出現一份7月17日署名的通告，稱前一天發布的通知「未得到上級單位批准」，宣布無效。趙立堅回應稱，水電站項目部巴籍員工並未被解除勞動合同，目前仍在工作。爆炸案後，項目部當日起暫停現場施工作業，將主要精力投入救治傷員和遇難者善後等應急處置工作；同時全面排查安全隱患，強化安防措施，待條件具備後將復工復產。

中國葛洲壩集團在巴國西北部偏遠山區承建的達蘇水電站項目，一架載有30多名中國工程師和巴籍人員的巴士上周三（14日）在前往地盤途中爆炸墜落河谷，造成13人死亡，包括9名中國工程師、4名巴籍，另有27名中國人受傷。

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