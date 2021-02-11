北京暴雨持續 逾370航班取消

新華社報道，北京市氣象台首席預報員郭金蘭介紹，此次降雨過程具有累計雨量大、分佈西多東少、持續時間長等特徵。上周五下午1時至昨上午8時，北京市共有236個站雨量超過50毫米，佔總站數的41.5%；最大降雨出現在門頭溝永定，為226.0毫米。

氣象台稱，山區及淺山區有出現強降雨誘發的中小河流洪水、山洪、地質災害等次生災害的風險，城市低窪地區易出現積水。北京市防汛指揮部表示，請廣大市民避免前往山區、河道等危險地帶，切勿涉水穿行。同時避免在低窪地帶及橋下停車，確保生命財產安全。

多地旅遊景點關閉 地鐵停運

受暴雨影響，香山公園、北京植物園、慕田峪長城等景區臨時閉園。暴雨造成地鐵金安橋站外積水嚴重，多個地鐵站也被迫關閉。中鐵北京局通報，22輛途經或終點為北京的列車停運。另據航旅App「非常準」數據顯示，截至昨晚7時許，暴雨導致首都機場和大興機場逾373架次進出港航班取消。