滬天文館開張現長龍 擁躉半夜起身撲門票

澎湃新聞報道，昨早上9時30分，家住上海靜安區的茅譯文用人面識別進入上海天文館，成為這座新建科普場館對外開放以來的首名遊客。為了他心念的中國最大的一米光學望遠鏡，這名天文愛好者早上7時30就從家出發，並在館區外排兩個小時的隊。

天文館開館首日，雖然館方已為「大客流」做好準備，但遊客熱情讓館方始料未及。本周日至周六（24日）的門票已全部售罄。據館方透露，夏季上海科技館旗下科技館、自博館、天文館三大館區都大熱，行程需要提前規劃。除上海本地遊客外，臨近外城的遊客亦不少見。蘇州市立達中學初三畢業生姚子文搶到了開館首日的最後一張票，為此他早上5點起牀，隻身乘坐高鐵來到上海天文館參觀。他表示最喜歡的展品是天和核心艙模型裏的蔬菜。

戴VR眼鏡 體驗月球漫步

上海天文館展館面積約3.8萬平方米，為全球最大天文館，以「塑造完整宇宙觀」為主題，分「家園」、「宇宙」、「征程」三部分，讓參觀者系統地了解宇宙。展館內除科學部分外，還在「家園」展區內佈置有包括中國神話「盤古開天闢地」「女媧補天」壁畫在內的各國創世神話畫卷。

展館內體驗類項目頗受歡迎，飛躍銀河系、月球漫步、好奇星球、航向火星等區域前都排起長龍。最為吸引遊客的是展館設立的嫦娥五號模型體驗區，參觀者可以戴上VR眼鏡，坐上專業儀器，體驗模擬的月球漫步失重感，並見證嫦娥五號的工作場景。同為3D打印技術製造的天和核心艙模型，也可以令遊客了解太空人如何工作與生活。