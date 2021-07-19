陳時中：台解封不以清零為目標

中央社報道，陳時中昨下午在指揮中心記者會中表示，新增15宗本土病例，其中6宗為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為9名男性、6名女性，年齡介於20多至90多歲。個案分佈以新北市7宗為最多，其次為台北市5宗、桃園市3宗。陳時中表示，整體疫情控制算是非常穩定，不明感染源病例相對較少，致力跨縣市合作協調，讓相關疫調會更清楚。

稱下周疫情管制或再降級

自5月中旬以來，台灣多次延期的疫情三級管制到7月26日結束。陳時中前天曾表示，以疫情趨勢來看，7月26日降級可能性高，下周起會儘速做降級相關準備工作。他同時重申，不以清零為目標，現在考慮要不要降級的主要因素，以控制疫情為目標，加上有及時應變能力，醫療容量充足，現在最重要的是各主管執行單位需要建立指引，對防疫措施有正確概念。

另據國家衛健委官網昨通報，內地前日新增33宗確診病例，其中境外輸入病例32宗，本土病例1宗為雲南通報。新華社昨引述雲南省衛健委通報，新增的1宗本土確診病例在隴川縣全員核酸檢測中發現。上周六新冠病毒核酸檢測結果為陽性，即用負壓救護車轉運至定點醫院隔離診治。結合流行病學史、臨牀表現和實驗室檢測結果，診斷為輕型新冠病毒確診病例。

（綜合報道）

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