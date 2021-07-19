3華工馬里遭綁架 5客貨車被劫 地盤設備燒毁 大使館警示華僑企業增保安

法新社引述馬里軍方稱，事發時武裝分子騎電單車襲擊地盤，燒毁設備和油箱，劫持了5輛客貨車和人質後離開。被破壞的設備包括屬於中國海外工程有限公司和毛里塔尼亞公路建設公司ATTM的起重機和泥頭車等。馬里軍官表示，事發時人質正在道路施工；目前軍方首要任務是爭取人質獲釋。

臨近宰牲節 華使館籲遵守風俗

中國駐馬里大使館官方網站就馬里安全局勢發布警示，稱伊斯蘭教的宰牲節臨近，馬里安全形勢更加錯綜復雜，邊境地區、尤其馬里、尼日爾和布基納法索交界一帶，不時發生搶劫、襲擊等事件，造成人員傷亡和財產損失。大使館提醒當地華僑和企業加強保安，嚴格遵守當地法律法規和風俗習慣。

馬里自2012年起持續爆發武裝衝突及多次政變，當地北方地區圖阿雷格分離主義者和伊斯蘭主義者等各方勢力盤踞，恐怖組織活動頻繁。今年5月24日，馬里再因過渡政府改組發生政變，中國駐馬里大使館網站6月29日曾發出警告，稱政局動盪導致不穩定和不確定因素較多，馬里中北部及邊境地區恐怖襲擊、部族衝突、綁架事件等頻發，要求當地僑民及中資機構加強防範。公開報道顯示，中國在馬里有維和部隊駐紮。

「帶路」國針對中國人襲擊頻生

不過數日前，巴基斯坦發生巴士爆炸案，造成在當地承建「一帶一路」工程項目的中企員工9死28傷。翻查資料，「一帶一路」在中亞地區沿線其他國家，包括吉爾吉斯、阿富汗等，過去幾年都曾出現針對中國人或中資的不同類型襲擊。2015年，馬里首都巴馬科市中心的美資麗笙酒店發生人質劫持事件，造成27死，其中包括當時赴馬里交通部洽談合作項目的中國鐵建公司3名中國籍高層。

中安保國際風險管理諮詢（北京）有限公司總經理余萬里在「澎湃新聞」撰文稱，「中國海外利益安全正面臨近30年未有的嚴峻形勢，海外安保遭遇全系統、多爆點、高烈度的局面」，而與此嚴峻局勢及「一帶一路」對安保的巨大需求相比，海外安保力量遠遠不足。

華維和部隊駐紮馬里

專家：海外安保力量遠不足

余萬里在文中分析中國海外安保面臨風險的原因稱，在新冠疫情衝擊下，經濟、社會、政治危機在全球各國多點發作，觸發社會動亂；疫情加劇失業與貧困，直接誘發社會治安風險上升，在柬埔寨、剛果（金）、尼日利亞、孟加拉等國，針對中方人員的謀殺、搶劫、綁架等惡性刑事案件急劇增多。余認為西方部分國家以人權、環保等為藉口，惡化中國的國際軟環境，同時鼓動親西方的人權、環保非政府組織干擾與阻撓中方海外項目的實施。

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