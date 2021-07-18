書寫東北 雙雪濤：寫自己理解的故事 奇幻風格受青睞 小說被改編成電影

明報記者 劉曉宇

早在中國的計劃經濟時代，東北三省曾因擁有煤炭、鋼鐵、石油等國有重工和軍工企業而蓬勃發展。上世紀90年代初，隨着內地經濟轉型，東北數十萬工人被迫離開工廠，雙雪濤的父母亦在「下崗潮」中失去工作。和其他近年活躍於內地文藝圈的東北青年作家班宇、鄭執、賈行家，表演者梁龍、李雪琴、董寶石等一樣，他在這樣的社會和家庭氛圍中觀察和成長，並因書寫東北而成名。

刻畫東北社會邊緣人 「非為還原」

在已出版的作品《聾啞時代》、《平原上的摩西》、《飛行家》中，雙雪濤刻畫出一個個東北社會中的邊緣人物，比如丟了鐵飯碗的國企職工、不得志的編劇、被遺棄的孩子和女人、酗酒的丈夫。雙雪濤6年前入讀中國人民大學「創造性寫作研究生班」時，任教老師之一、人大文學院教授梁鴻對新一代東北年輕作家早有關注。她曾說，這些東北作家的作品裏面，有相當一部分內容寫到工業改革後，家庭變成一個零落狀態的一種人生。「他們在取材上都有這樣一個基本內容，在那樣一個極寒的、蕭瑟的環境之下，在那樣一種掙扎的狀態之下人的表現形態。他們每個人都特別注重對日常生活中的個人的描述」。

雙雪濤說，寫小說不是寫歷史，也不是紀實。「用小說去還原一個事情是很可疑的，而且這是不是小說最重要的工作，我也是有懷疑的。」他不在意自己寫的東北是否符合現在、過去歷史的某一節點，「我不是一個社會調查者，也不是一個歷史學家，我還是一個寫小說的人，我寫的是自己理解的故事。這個故事的背景可能發生在一個地區，我最感興趣的是敘事、人物，是這些東西最開始刺激到我，而不是我要去還原一個什麼東西。這可能是我寫小說的樂趣所在——運用自己想像的權利」。

盼東北搞藝術者再多點

談到理想的東北圖景，雙雪濤說，希望搞藝術的人再多一點。「我覺得不是沒有資源了之後作家出現了，更多的是80後這代東北孩子長大了。」他曾多次提到，東北的語言能夠傳達的信息、感染力，具有天然的寫作優勢，文化基因裏也有一些自我表達、藝術創作相關東西，「可能現在整體的量還不夠大，還可以更大一些」。