巴基斯坦指爆炸案針對華人恐襲 趙克志：已派刑偵專家赴巴助尋真兇

與巴官員緊急通話 趙促嚴懲幕後者

公安部網站消息，趙克志表示，根據巴方調查及通報情况，這是一宗針對中國在巴人員的恐襲，中方強烈譴責施暴組織和人員。公安部已派出刑事偵查技術專家赴巴協助開展調查，希望中巴雙方一道，查明真相，盡快破案，找出真兇，嚴懲幕後組織者和相關人員。趙克志又稱，請巴方全面排查中方在巴人員、機構、項目安全風險，堵塞漏洞，加強安全預警，強化安保措施，盡最大努力保障中方人員生命安全，防止類似事件再次發生。

拉希德首先代表伊姆蘭·汗總理和巴國人民強烈譴責這一恐襲事件，並稱他將於次日趕赴現場，督導破案，查明真相，嚴懲真兇。巴方將採取最高等級安保措施，保障在巴中國機構人員安全。前日總理李克強亦與伊姆蘭·汗通電話，要求務必將恐襲兇手繩之以法。

王毅：深化合作 做好「帶路」安保

王毅16日在烏茲別克出席一個中亞和南亞國家參與的會議亦表示，要堅持共同安全，破解合作困境。據外交部網站報道，王毅敦促有關國家信守承諾，履行義務，力避阿富汗安全局勢惡化蔓延。王毅說，中方將繼續與國際社會、特別是與阿富汗的鄰國一道，合力勸和促談。他強調，中方將深化同各方開展執法安全合作，共同打擊地區「三股勢力」、販毒和跨國有組織犯罪，做好共建「一帶一路」項目安保工作。

另新華社報道，中國赴巴跨部門聯合工作組組長、外交部涉外安全司副司長吳偉，同中國駐巴大使農融一道，16日趕赴伊斯蘭堡附近的陸軍醫院，看望和慰問在達蘇恐襲事件中受傷的中方人員，希望他們安心養傷，早日恢復身體健康。