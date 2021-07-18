上海天文館開放 珍稀長興隕石亮相 建築面積稱冠全球 新華社：國際一流收藏水準

新華社報道，上海天文館徵集了總計約70件稀有隕石及超過120件/套文物，從質量來看，已達到國際一流收藏水準。其中包括英國科學家牛頓的《自然哲學的數學原理》英文版第一版（1729年）、十七世紀荷蘭出版的《和諧大宇宙》星圖，以及歐洲早期各種天球儀和望遠鏡，意大利天文學家伽利略的第一台折射望遠鏡高仿複製品等，也會亮相。

上海天文館將展出許多稀有的月球隕石、火星隕石、灶神星隕石。其中1964年墜落上海長興島前衛農場的兩塊隕石中一塊，在57年後首次亮相。長興隕石是上海有紀錄唯一目擊隕石，館藏的這塊重達21.4公斤，重量在中國發現的隕石中排第六。該隕石表面包裹一層黑色熔殼，並留有氣印和熔流紋，已知礦物有14種，包括貴橄欖石、古銅輝石、鐵紋石和隕硫鐵礦等。另一塊中國目擊降落的鐵隕石東烏珠穆沁旗隕石，切面可見大顆粒金屬結核狀結構，局部可見角礫狀橄欖石晶體。

此外，嫦娥五號帶回、國家航天局提供的月球土壤樣品，亦在上海天文館與民眾見面，這份月壤樣品展品有黑色的角礫岩顆粒、黃色的橄欖石、棕紅色的輝石，還有很多撞擊融化的玻璃顆粒。

逾300展品 互動佔五成

上觀新聞及解放日報報道，天文館共有300多件展品，互動展品佔50%以上。3D嫦娥五號探測器、祝融號火星車、天和核心艙等的高仿真立體模型，引入體感互動、增強現實（AR）、虛擬現實（VR）、生物識別等技術，精心設計氛圍、燈光音效和高仿真場景，構建沉浸式宇宙空間體驗環境。館內還有四大星空體驗裝置：超高清多功能球幕影院、高級光學天象儀、科教型自適應光學太陽望遠鏡（EAST）及雙焦點切換一米望遠鏡（DOT）。

預售一周門票已售罄

上海天文館目前每天有約3000個參觀名額。民眾需通過官方網站或微信公眾號購票，由於內地近年的太空熱，預售期一周內門票已告售罄。上海市民王小姐對本報稱，過往放假時，以帶孩子遊覽主題公園為主，得知天文館開館消息後便讓丈夫「搶票」，不料遲了一天便已搶不到。「我有一些在蘇州或杭州的同學，也委託我幫忙弄門票，但我只能告訴他們，實在是弄不到。只能等下周放票時才能搶了。」

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