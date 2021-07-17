孫大午庭上自述：監居苦不堪言曾絕食 法院外通訊受干擾 司法局「勸」律師推案

省市區派人監控 律師團稱壓力大

與首日開庭一樣，昨法院外續有便衣警員戒備，當局還動用了通訊干擾設備。大午案法律團隊在網上上載在法院門口集體合影，他們稱自願為大午案提供免費無罪辯護。不過，自由亞洲電台稱，辯護團隊的律師現在壓力很大，因為他們所在地區的司法局，甚至是省、市、區（縣）的司法部門都派人來了，對他們進行管控。本報獲悉，有律師透露，已被某地司法局約見，稱「不要因為辦了這個案子，以後都接不了案子」。

資深律師楊斌證實，官方深度干預孫大午案。中宣部和司法部都來了人。試圖到現場採訪的記者，也遭宣傳部門人員攔截，並就地遣返。法院周邊的酒店也因官方人員入住而爆滿，僅宣傳部就佔用了酒店至少7間房。

辯護團隊稱，昨日上午主要是各被告對庭前會議決定發表意見，公訴人重點回應了被告人及辯護人提出的排除非法證據申請，辯護人再次補充發表意見。下午合議庭仍以「無必要」「無非法取證」為由駁回全部申請，隨後進行對「聚眾衝擊國家機關罪」的法庭調查環節。

孫大午在自述時說到，在監視居住期間，他曾經因為苦不堪言、生不如死的待遇，要求到看守所去，「我為此絕食了3天」。他還要求看看習近平的《社會主義思想三十講》，但又不讓看。庭審至昨晚8時才結束，明日繼續。

起訴書指多罪有關8‧4事件

在昨日曝光的起訴書中，共列有20名被告，其中孫大午被控最多的9宗罪。在尋釁滋事罪部分，起訴書稱，去年5月，孫大午為佔用保定國合農墾公司土地，挑起土地糾紛，並通過搶種方式佔地。至8月4日，農場方面拆除大午集團非法搭建的臨時建築，孫大午組織人員攔截作業車輛，被警方處置，但孫的屬下卻編造警方是黑惡保護傘的虛假信息，對外發布，「境外多家互聯網站相繼轉載，瀏覽閱讀量10萬餘次，嚴重損害當地公安機關形象」。

而「妨害公務罪」和「聚眾衝擊國家機關罪」，也和8月4日的事件有關，包括孫大午組織員工和村民分頭圍堵徐水區委、區政府和區公安局，並製作橫額、高喊口號，阻止國家工作人員出入。起訴書稱，孫大午犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當對其9宗罪追究刑事責任。孫大午去年11月被捕，即涉及8月4日的土地糾紛。

孫控9罪 人權律師料重判

內地人權律師劉曉原昨在微信發文稱，從孫大午被羅織9項控罪來看，他似乎會被重判。文中還列舉了發生在福建的所謂涉黑土地糾紛案，罪中主角也被羅織9宗罪後被重判。但該文昨日已被指違規無法查看。此前有報道稱，檢察部門建議對孫大午重判25年徒刑。

明報記者