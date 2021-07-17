美眾院外委會通過抗中法案 擬正名台駐美代表處

列條款應對新疆人權問題

法案由民主黨籍眾議院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）5月25日提出，長達400多頁，目的是強化美國在政治、外交、軍事及科技等多領域實力，以因應中國挑戰。法廣網報道，法案通過後，米克斯發表聲明稱，法案中包含強而有力的條款，去應對中國涉嫌在新疆侵犯維吾爾穆斯林人權，並加強與台灣的外交、安全及經濟聯繫，另亦可向經歷北京政府摧毁自治的香港居民提供特殊移民身份。

中央社消息，法案包裹多部早前提出的友台法案，並指示國務卿與台方協商，目標是將「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣駐美代表處」。法案還計劃修改去年3月生效的「台灣友邦國際保護及加強倡議法」，加註聯合國對中華人民共和國的承認，並未處理台灣在聯合國或任何相關組織的代表權問題，亦沒有在中華人民共和國與台灣關係或台灣主權上採取立場。

法案接下來將送交眾議院全院審理。台外交部對美國會支持表示感謝，稱將持續關注這項法案的後續進展。