習：加碼233億援助抗疫 視像出席APEC 與拜登首次同框

今年的APEC會議主辦方新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）此前宣布，APEC領導人特別會議將商討應對新冠疫情及其經濟影響等問題。

中國年內推RCEP

會議昨在北京時間7時舉行，新華社報道，習近平在講話中表示，早日戰勝疫情、恢復經濟增長，是亞太各成員當前最重要的任務。為此首先要加強抗疫國際合作，他強調中方已向發展中國家提供5億多劑疫苗，未來3年內還將再提供30億美元國際援助，用於支持發展中國家抗疫和恢復經濟社會發展。中方支持疫苗知識產權豁免，願積極參與保障疫苗供應鏈穩定安全、促進關鍵物資流通等合作倡議，採取有效措施確保人員健康安全有序往來。

習近平還表示，要深化區域經濟一體化，推動貿易和投資自由化便利化，早日建成高水平亞太自由貿易區。中方已率先完成區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）核准工作，期待協定今年內正式生效。同時促進包容性貿易投資，支持中小企業發展，加大對婦女等弱勢群體的扶持力度，分享消除絕對貧困的經驗，努力落實2030年可持續發展議程。最後，把握科技創新機遇。合作發展數字經濟，加強數字基礎設施建設，促進新技術傳播和運用，努力構建開放、公平、非歧視的數字營商環境。

路透社報道，成員國會後發布聯合聲明指出，「為了對抗全球公共衛生危機，與會成員呼籲公平分配新冠疫苗。另外在加速經濟復蘇的目標下，與會成員也同意促進自由公平貿易與投資環境」。聲明還提到「強化創新發展以創造更高品質的就業、更廣泛的經濟增長點，以便就未來可能出現的經濟危機提前做好準備」。

聯合聲明同意促自由公平貿易

這是拜登首次與亞太地區多個國家領導人接觸。白宮周五表示，拜登強調東南亞地區的重要地位，以及美國對自由與開放印太地區的承諾和願景。他表示，美國重視該地區並誓言美國將繼續深入參與印太事務。

美國之音會前引述拜登政府的一名高級官員表示，拜登將利用這個論壇來表明他對自由開放的印太地區的承諾。預計峰會將成為中美繼續角逐影響力的最新平台。

張忠謀代蔡英文參會：台能助抗疫

此外，台積電創辦人張忠謀亦代表台灣總統蔡英文參會。他在會上表示，台灣在抗疫過程中得到的經驗與知識能夠協助其他APEC成員，但台灣仍然需要更多數量的疫苗，且需要盡快取得。

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