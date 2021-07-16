巴士爆炸案 中方工作組赴巴調查

中企承建的達蘇水電站項目出勤班車前日上午在赴施工現場途中爆炸，造成9人死亡28人受傷。新華社報道，傷者由巴軍方直升機轉運至陸軍總醫院救治，農融當晚抵達醫院慰問，稱要最大限度、不惜代價救治傷者，讓傷者早日恢復健康。農融強調，如果發現事件中有人為的、恐怖襲擊因素，要查出真兇、嚴懲不貸。農融並提醒在巴中國公民、企業、項目及機構加強安全警戒，確保人員安全，非必要不外出。

外交部發言人趙立堅昨日證實，中方將於當日派跨部門聯合工作組赴巴協助。他又稱，黨和國家領導人已第一時間作出重要批示，要求全力搶救傷者，做好善後工作，迅速查明情况，深入評估有關安全風險，盡最大努力保證中方人員生命安全。

王毅：如是恐襲即緝兇

外長王毅前日在塔吉克首都杜尚別會見巴國外長庫雷希，提到爆炸事件，稱中方對事件感到震驚，希望巴方迅速查明事發原因，稱如是恐怖襲擊，要立即緝拿兇手，嚴懲肇事者。庫雷希則表示，初步調查顯示指屬意外，目前尚未發現有恐怖襲擊的背景，中國是巴最主要的朋友和最可靠的伙伴，中方的損失就是巴方的損失。

對於中巴兩國出現對爆炸的不同描述，《環球時報》總編輯胡錫進表示，無法想像中巴雙方會因為政治原因而對這起爆炸的性質各執一詞，雙方是舉世皆知的堅定伙伴。他稱相信這完全是技術原因造成的。