孫大午案開審 拒認尋釁滋事9罪 高碑店法院前加裝閉路電視 公安促民眾離開

孫曾欲攬下控罪 料審1個月

根據網上流傳的高碑店市法院通告，孫大午案在昨日上午9時在該市法院第一審判庭公開開庭審理，孫大午被控尋釁滋事罪、妨害公務罪、聚眾衝擊國家機關罪、破壞生產經營罪、強迫交易罪、詐騙罪、非法採礦罪、非法佔用農用地罪、非法吸收公眾存款罪9項罪名，昨日高碑店市法院並無公布庭審情况，大午案律師團稱，昨天主要是處理程序問題，包括庭前會議沒有達成一致的迴避問題和管轄問題。

庭前會議由5月17至22日舉行，共計5天半。由於召開倉促，缺乏足夠時間閱卷，現場一片混亂，控辯審三方衝突激烈，幾乎無法達成任何共識。在會議上，孫大午哭稱，「苦不堪言，生不如死，寧願承擔所有的責任。我死都可以。只要把大家解（釋）放了，我死都可以」。

聲稱「公開審理」 限民眾旁聽

昨在案件開審前，高碑店有關方面在法院前100米的地方安裝閉路電視；而在法院門口，則有身穿黑衣的便衣公安，要求在場關注案件的民眾離開。律師稱該案雖名為公開審理，但實仍限制旁聽。僅有30名家屬及員工准許旁聽，但又被以防疫、場地限制的理由，安排在其他法庭通過影片旁聽庭審情况。

兩被告身體不適送院

孫大午狀態良好，不過他和20名被告普遍身體情况較差，昨日庭審過程中，有兩名被告因身體不適，先後離開法庭、接受醫療救治。首日庭審在下午6時45分結束，今日9時繼續開庭。

有「良心企業家」之稱的孫大午，1985年以1000隻雞與50頭豬起家，創立大午農牧集團，曾是中國500大私營企業之一。孫大午自稱是堅定的「人民公社」信仰者，他斥資建設學校、醫院，並規定員工、村民看病，學生每天餐飲收費只收10元人民幣，也因為敢言而得罪了當局。孫大午於去年11月11日被高碑店市警方刑事拘留，指控他涉嫌尋釁滋事罪和破壞生產經營。其妻子、兩名兒子兒媳、公司高管等28人也一併被拘。今年4月22日，包括孫大午在內被「指定居所監視居住」的7位親屬高管，分別收到逮捕通知書。孫的律師曾表示，孫大午將面臨頂格量刑25年的風險。

明報記者