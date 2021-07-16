美軍專機台北「短聚」 陸：勿玩火

酈英杰卸任 運送AIT交接物品

TVBS新聞網消息，美國在台協會（AIT）處長酈英杰（William Christensen）昨日上午離台，3年任期劃下句點，工作將交棒給周一抵台的候任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。隸屬美軍的一架C-146A行政專機，昨日上午從日本沖繩基地起飛，並於9時32分抵達台灣松山基地。據悉機上並沒有任何乘客，此次任務為負責運送AIT處長交接使用的物品，原定停留1小時至10時30分，最後在短暫整補後，提早24分鐘於10時6分起飛離台。

台灣立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇午間透過facebook指出，這架軍機是因什麼理由飛來台灣，由雙方政府宣布為準。但他指出，專機來台的另外一項重要意義是，台灣要讓誰來、不讓誰來；美國要怎麼跟台灣交流互動，「是我們自己的事，他國無權置喙」。至於大陸的叫囂，除了顯示他們的霸道無理外，別無用處。

大陸國防部發言人吳謙就美軍機降落台灣發表談話，表示對此表示嚴重關切。任何外國艦機擅闖領空都將引發嚴重後果。他正告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向台獨分裂勢力釋放錯誤信號，避免加劇在台海製造危險緊張局勢。國台辦發言人朱鳳蓮昨亦表示，堅決反對台美之間任何形式的軍事勾連，堅決維護主權安全。敦促美方停止任何挑釁。民進黨當局勾結外部勢力謀「獨」拒統，是把台灣老百姓引向災難，其圖謀必遭失敗。

今年6月6日，美國3名參議員曾乘美國空軍C-17運輸機訪問台灣，並首降松山機場，北方方面在6月7日亦表態反對。