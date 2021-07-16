白宮官員：中國「大戰略」 圖逐漸取代美國

美國之音報道，杜如松的新作《長期博弈：中國取代美國的大戰略》（The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order，圖）提出，美中競爭的實質是關於誰將領導亞洲和全球秩序，以及該領導地位可能創造何種秩序的競爭。書中否定了單邊妥協、討價還價等容納或安撫中國的戰略，以及透過和平演變或政權更替改變中國的戰略，指出兩者都「難以成功」，「剩餘選項就是競爭戰略」，而美國競爭戰略的重點是「削弱中國的實力和秩序，建立美國實力和秩序的基礎」。

彭斯：中國威脅大於蘇聯

華府智庫傳統基金會官網消息，美國前副總統彭斯（Mike Pence）周三在該智庫演講亦稱，中共渴望「站在以自己的形象創造的新的全球秩序之上」，創造「一個自由受到限制、但北京的權力不受限制的世界」；並稱中國目前對美構成的威脅大於蘇聯，呼籲拜登政府採取更多措施應對。