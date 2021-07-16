美參院新法 禁進新疆產品 推定產品均涉強迫勞動 外交部促停政治操弄

路透社報道，該法案舉證責任將轉交給進口商。現行法規規定，如有合理證據表明某項商品涉及強迫勞動，則禁止相關商品進口。法案還須待眾議院通過，待兩院版本協調一致後，才呈送總統拜登簽署成法。報道稱暫未知何時能通過。

議員：美企業不該從虐待獲利

參與推出法案的共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）和民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley），呼籲眾議院速戰速決。魯比奧透過聲明稱，「我們不會對中共正在犯下的反人類罪行視而不見，也不會允許企業從這些可怕的虐待行為中獲利」。默克利也表示，「任何美國企業都不應該從虐待行為中獲利，任何美國消費者都不該無意中買到源自奴役的產品」。

壓倒性通過 交拜登簽署成法

兩黨幕僚預計法案將在眾院輕鬆通過。美國上屆國會參眾兩院十數名跨黨派議員於去年3月提出同名法案，9月22日在眾院以406票贊成、3票反對通過，但法案在當時的參院未取得進展。

美國近年指控北京侵犯新疆維吾爾族等少數族裔人權 ，持續加強制裁措施。特朗普時代曾禁止新疆棉花和番茄製品等進口。美國海關自去年開始亦多次扣押涉嫌強迫勞動的新疆貨物。拜登政府上月曾對新疆一家矽生產商發出進口禁令，並將4家太陽能電池板供應鏈相關實體列入貿易黑名單。周二拜登還警告美國企業，若未退出與新疆有關的供應鏈、合資或投資的企業和個人，將可能違反美國法律。

趙立堅：擾亂新疆繁榮穩定

中國商務部新聞發言人高峰昨回應稱，「所謂新疆人權和強迫勞動問題，與事實完全不符。美方的做法嚴重破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定，不利於中美兩國，不利於世界經濟復蘇，中方堅決反對」。外交部發言人趙立堅表示，美國反覆炒作強迫勞動問題，「真實目的是擾亂新疆繁榮穩定，剝奪新疆群眾的生存權、就業權、發展權，是在搞強迫失業、強迫貧困，充分暴露了美方企圖以疆制華的險惡用心」。他又說，美國至少有50萬人遭受現代奴役，沒有誰比美方更適合「強迫勞動」的帽子。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676