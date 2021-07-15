蘇州塌酒店17死 國務院專組查

拘酒店負責人工程人員

據新華社引述蘇州市吳江區政府消息報道，經初步技術分析，事故原因是倒塌房屋現有產權人安排工人擅自裝修改造，疑拆改內部承重牆體，致該部分房屋坍塌。《北京青年報》引述2018年在該酒店工作的一名員工透露，酒店主輔樓拼接而建，當時連接處有多處大裂縫，存在安全隱患。目前，江蘇省政府已成立事故調查組；公安機關已對酒店法定代表人、實際經營人、項目負責人、工程設計人員、現場施工負責人等傳喚調查，並對相關人員採取刑事強制措施。

一名聲稱是酒店住客的網民「一個幸運的人」發文稱，當日駕車8小時抵達吳江區，選中涉事酒店準備住下；下午3點左右，因裝修聲音特別大加上肚餓，便外出吃麵，「吃完步行回來一共大約也就10至15分鐘的時間，剛走到酒店大院門口就看到滿天的塵土」，這才反應過來是房子塌了，「當時再晚塌一分鐘我就走進樓裏面了」。