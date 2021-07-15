警讚24年助百童 郭剛堂：續助失親者

內地多家傳媒的記者周二上午到李太屯村採訪，「極目新聞」引述郭剛堂的鄰居武婆婆稱，郭子被拐走時，他曾下跪求全村鄉親幫忙，大家尋遍附近十里八鄉也無結果。鄰居陳婆婆則說，多年來郭剛堂尋子的事牽動全村鄉親的心，這次找到孩子讓全村鄉親非常高興，了卻鄉親的心願。

公安部刑偵局昨在微博祝福郭剛堂並「感謝你這24年來堅持參與打拐尋親活動，幫助100多個孩子回家」。郭剛堂昨日稱，兒子回家了，但尋親的腳步不會停止，今後會盡其所能陪失親家庭走下去。此前，59歲的齊齊哈爾人姚福吉騎着電動三輪車趕到郭家，稱女兒姚麗2008年在北京讀初中時失蹤，希望藉郭的人氣，把他找女兒的消息傳出去。

涉案男偕兩女伴3省拐3童

澎湃新聞報道，當年拐賣郭子的男疑犯呼×為河南安陽市林州市採桑鎮呼家窯村人，曾三度拐童，又嗜酒如命毆打妻子，最終妻子與其離婚。呼×和戀人唐×1997年拐走郭剛堂的兒子後，2000年，又在山西臨汾洪洞縣拐走一歲半男童小虎；2001年，呼×和女友程×香在河北邯鄲永年縣再拐走一名兩歲女童。