美澳牽多國軍演 解放軍派艦偵察

澳東舉行 防長指無礙演習

「護身軍刀」演習在澳洲昆士蘭州中部和東北，以及澳洲東部沿岸海域展開，除了美澳，參與國家包括加拿大、日本、新西蘭、韓國及英國。澳洲廣播公司（ABC）報道，在演習前，澳洲軍方已密切跟蹤一艘向澳洲昆士蘭方向航行的中國偵察艦。澳洲國防部消息人士稱，該815型軍艦「天王星」號將於本周五抵達當地東岸海域，監視軍演。

中國偵察艦現身一年一度的「護身軍刀」演習並非首次，在2017年和2019年兩次演習期間，中國偵察艦都曾在附近海域出現。達頓說，同類船艦在上述兩次演習出現均無帶來影響，「我們有信心今次它亦不會妨礙今年（演習）」。

815型電子偵察艦有球狀天線罩和雷達天線，艦橋頂部裝備主（被）動搜索雷達，據報能在700公里外探測航空母艦等海上目標，偵測雷達和武器系統等電子設備發射的電磁信號，亦可對敵艦作針對性電磁干擾。

另邊廂，中國海軍另一艘815型電子偵察艦，昨晨由台灣花蓮縣外海往南移動，而美國驅逐艦「品克尼」號（USS Pinckney）昨清晨從巴士海峽經台灣蘭嶼東南方44海里進入太平洋，台灣海軍稱已全程嚴密監控。中央社引述台軍人士表示，解放軍偵察艦前天下午已在花蓮靜浦東方約40浬由北往南移動，昨晨7時移動到台東長濱鄉烏石鼻外海約43海里，並繼續南移。台國防部表示，台軍充分掌握台海周邊海、空域狀况，目前狀况正常。