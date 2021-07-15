多地谷針政策強硬 接種列上學出糧門檻

內地累計接種劑次超14億

澎湃新聞報道，河南南陽、江西瑞金等地黨政機關、企事業單位公職人員正面臨限時內接種疫苗的要求，部分與工資掛鈎，不能提供接種禁忌證明又不接種者，一律停發工資；另有部分則關聯親屬，在職在崗人員及三代以內的親屬，由主管部門或所在單位、企業「責令」限期內完成接種。

此外，內蒙、陝西、江西多地在通知中要求，離休人員（早年加入中共革命軍隊，其後獲當局給予生活補貼的人）也要限期接種，由主管部門或所在單位責令完成。

安徽省黃山市屯溪區疫情防控指揮部周二（13日）則發布《12-17周歲人群新冠疫苗接種公告》，稱疫苗接種是每個公民應盡的義務，根據黨中央統一部署，該年齡段的人均需接種，在校學生由所在學校「摸底」登記、統一組織；即日起至7月底為15-17周歲者接種，8月為12-14周歲者接種。指揮部又特別提醒，該年齡段學生在新學期開學報到時，須提供疫苗接種證明或禁忌症證明方可辦理入學手續。同市的歙縣同日亦發布同類公告，不過公告其後刪去「開學報到須提供疫苗接種證明」等要求。

家長接種與否，亦成為學生能否開學的條件。廣西桂平市、貴港市港南區、北流市提出，為強化校園疫情防控，根據「應種盡種」原則，幼稚園、小學、初中、高中學生的家庭成員，在開學前完成接種；家長未完成接種的學生暫緩入學。

廣西3地 家長未打針孩子緩入學

「澎湃新聞」周二在社論中稱，民眾接種疫苗以自願為原則，不得一刀切強制，引述國務院聯防聯控新聞發布會稱「應接盡接」要跟自願原則結合；從疫情防控的大局出發，可以多宣傳、多疏導，爭取把接種率提高到能有效防控的程度。

台增17宗 三級警戒後新低

國家衛生健康委昨日發布數據顯示，截至13日，各地累計報告接種新冠疫苗超14億劑次，從13億增至14億劑次用時9天。另據中央社報道，台灣昨日公布新增17宗本土個案，錄三級警戒以來新低；另有6名新冠患者逝世。

（綜合報道）

（新冠疫情）