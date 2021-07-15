反恐局稱4年無恐襲 國新辦：新疆處史上最好發展期

國家反恐辦副主任、公安部反恐局副局長吳鑫透露，內地自2014年起在全國範圍內展開嚴打暴力恐怖活動的專項行動，「將絕大多數恐怖活動摧毁在預謀階段和行動之前」。他稱，自2014年起全國搗毁1900多個暴恐團伙，拘捕逾1.4萬人，繳獲2000多枚爆炸裝置。國家反恐辦副主任、反恐局長劉雲峰稱，全球恐怖襲擊頻發，對暴恐極端人員的刺激示範效應強烈，中國的海外機構、人員面臨恐怖威脅增大；中國已與數十個國家在情報交流、線索核查、案件偵辦等方面展開合作。他說恐怖主義是人類社會的公敵，中國不向任何恐怖活動組織和人員妥協，也反對「雙重標準」和將反恐「政治化」「工具化」。

國新辦同日發表《新疆各民族平等權利的保障》白皮書，稱中國治疆政策下，新疆經濟社會快速發展，民生建設和投入力度持續加大，「各民族擁有平等的發展機會」，並建立覆蓋全民的社會保障體系；目前新疆大局持續穩定，「各族人民安居樂業，正處於歷史上最好的發展時期」。