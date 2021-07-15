巴士爆炸 華人9死28傷 巴基斯坦指故障 京稱襲擊促查

使館籲當地華人非必要勿外出

中國駐巴基斯坦大使館昨發聲明確認事件，當地時間上午7時許，中方企業承建的達蘇水電站項目出勤班車，前往施工現場途中遭遇爆炸。使館事後啟動應急預案，聯繫巴國軍方、外交部、內政部等部門，要求巴方「不惜一切代價全力救援和救治」。使館強烈譴責事件，並提醒在巴國的中國公民、企業、項目密切關注當地安全形勢，非必要不外出。

載40華籍員工 赴華企承建水電站

法新社引述當地政府官員及警方稱，巴士載有約40名中國工程師、測量師和機械人員等，突然爆炸後巴士引擎起火，墜下峽谷，但不確定是路邊炸彈還是巴士上裝有炸彈。開普省警方最高官員安薩里（Moazzam Jah Ansari）對路透社表示，除中國公民外，還有兩名巴方士兵和兩名當地人死亡。傷者被送至拒爆炸點約10公里外的醫院。

中國外交部發言人趙立堅昨日表示，中方對當地「發生炸彈襲擊、造成中方人員傷亡事件」表示震驚和譴責，對遇襲身亡的兩國人員表示哀悼，並慰問家屬和傷者。他說，中方已要求巴方盡快徹查真相，緝拿並嚴懲兇手，切實保護在巴中方人員機構和項目安全。巴國外交部其後發聲明，指巴士「因機械故障，導致氣體泄漏，引發爆炸並墜下河谷」，事件有待「進一步調查」。通報強調，巴方正與中國使館保持密切聯繫，巴方高度重視當地中國公民、項目和機構的安全。

「帶路」項目 巴總理上月視察

資料顯示，位於印度河流域的達蘇水電站項目是「一帶一路」旗艦項目「中巴經濟走廊」的重點工程之一，距巴國首都伊斯蘭堡約350公里。承建商為央企中國能源建設集團旗下的葛洲壩集團。項目於2017年動工，預計2025年起向國家電網供電。總理伊姆蘭．汗上月曾到該水電站視察。

法新社報道，北京近年投入大量資金推動巴國發展基建，但這些中資項目同時惹來不滿——尤其是分離主義組織，被指為當地人實際帶來的裨益甚小。

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