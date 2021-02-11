張忠謀四度出席APEC 將促公平迅速獲疫苗

中央社報道，這是張忠謀在其任內第四度出任APEC領袖代表。張忠謀將以視像形式出席本周五APEC加開的「非正式領袖閉門會議」，將表達兩項主張：一為期許APEC組織就成員體各國公平、迅速取得疫苗做更多努力；第二是面對疫後時代的挑戰，APEC成員國應攜手合作，秉持自由貿易的精神與原則，對全球復蘇做出貢獻。

1分鐘6000人登入 擠爆預約打針App

為提高疫苗接種率，台灣昨午開放18歲以上民眾登記疫苗接種意願，預約平台之一「健保快易通App」1分鐘內多達6000人登入，導致系統死機，經緊急搶修後恢復。截至當天下午1時，已有210萬人完成登記。中央流行疫情指揮中心表示，昨日起至周四下午5時開放預約，合資格預約者可選擇接種牛津或莫德納疫苗。

台灣昨公布新增28宗本土個案，其中11宗為居家隔離期間檢測陽性；另新增6宗死亡。大陸昨日通報周一（12日）本土新增2宗確診，分別在雲南瑞麗和江蘇。瑞麗個案為緬甸籍，通過篩檢發現；江蘇個案為境外輸入關聯，目前在南京市定點醫院治療。

（新冠疫情）