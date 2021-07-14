非法改造肇禍 江蘇塌酒店至少9死 目擊者形容樓宇「直接『坐』下去」

昨晚7時50分許，第23名也即最後一名被困者被救出，是一名男姓，但已無生命迹象。現場消防員脫帽向遇難者默哀。根據此前通報，現場共23名被困者。事發酒店樓齡據報超過30年，曾多次易主數次翻修。新華社昨晚引述事故現場救援指揮部消息指，初步認定這起事故是因業主私自改造房屋結構，造成房屋部分坍塌。另據澎湃新聞報道，四季開源酒店實際控制人已被警方帶走調查。

昨晚搜救終結 消防員脫帽默哀

據網上消息，事發時酒店正在裝修。《每日經濟新聞》引述一名曾在酒店住宿的房客稱，在這一周曾住宿過兩次，其間有聽到裝修傳來的敲打聲。而酒店抖音帳號過往發布的短片中，可以明顯看到酒店在4月時有涉及裝修。「極目新聞」引述一名住客稱，他在酒店坍塌前1個鐘剛退房，回想起來仍然心有餘悸。此前他住宿3晚，價格為每晚120元人民幣。他指出住宿期間一直聽到裝修聲響，院子裏可以看到堆積的建材。有稱坍塌原因是「裝修破壞了承重牆」，但未經調查確認。

住客聞裝修響 有指承重牆被毁

有目擊者稱，酒店屬於「下坐」式垮塌。這種垮塌方式和去年3月泉州欣佳快捷酒店事故相同（見表），救援難度極大。《中國新聞周刊》引述酒店附近商戶張先生表示，事發時他沒有聽到明顯的響動，隨後看到酒店的一到四層是直接「坐」下去的。張先生稱，「酒店裏一半是住宿、一半是飯店（酒樓），倒塌的是位於酒店輔房的飯店」。張先生稱，酒店是一棟4層高建築，樓齡非常老，位置在一個小區裏，包括院牆和空地在內有近萬平方米的面積，生意一直很好。他表示，該易手後的酒店，邊營業邊裝修，事發時酒樓一樓正在裝修。

酒店樓齡逾30年 歷數次易手

江蘇省長吳政隆周一晚到事故現場察看救援情况，召開現場辦公會，強調要帶着責任和感情做好善後處置工作，安撫好遇難人員和受傷人員的家屬。要徹查事故原因，不放過任何一個細節，依法依規嚴肅追責問責。省委書記婁勤儉昨日亦到救援現場視察，隨後召開會議強調要繼續全力搜救，針對事故暴露出的問題，對老舊房屋、燃氣管道設施、城鄉經營性房屋、人流密集的公共建築等重點領域，迅速開展拉網式大排查，全面系統整改。對擅自改建裝修等違法行為，要堅決糾正、嚴肅查處。