郭父視兒子養父母為「親戚」

稱尋子路艱 車禍後一度想輕生

7月11日，山東警方在聊城舉辦認親儀式，郭剛堂夫婦和年逾古稀的老父，緊緊簇擁着郭新振，一家人抱頭痛哭。郭剛堂的妻子跪在地上抱着兒子哭喊著「我的寶貝」不能自已。郭剛堂在事後表示，會尊重、接受孩子的意願，「他願意孝敬他的養父母，那就很坦誠地去接受這件事」，郭剛堂還為兒子的養父母買了一些特產，並稱「我們就當是一門親戚去走動，真誠相處」。

郭剛堂早前接受傳媒採訪時，曾吐露過尋子24年來的遺憾和艱辛。他稱20年多來，尋子騎行超過50多萬公里，跑了數十個省份，報廢了10輛電單車。其間也曾經到過兒子被拐後所生活的城市，形容是與兒子「擦肩而過」。郭剛堂曾講述說，一次騎行至大別山中遇風雨大作，推車行時被大風吹倒在懸崖邊。尋子屢遇挫的他當時曾想如果鬆手墮崖便可結束一切痛苦。

當時為幫助郭剛堂尋孫，年逾七旬的父親在外打工補貼家用；而郭剛堂的妻子則靠葫蘆烙畫掙錢養家。郭剛堂表示，郭新振被拐後又先後生了兩個兒子，但是並沒放棄尋子的想法，「只有在路上，才覺得對得起兒子」。