苦尋24年 《失孤》原型父子重聚 靠DNA對比跨省尋親 兩拐童疑犯落網

2015年的內地打拐題材的溫情劇情片《失孤》中，父親雷澤寬騎電單車尋找兒子的場景曾感動很多人。作為人物原型，山東人郭剛堂尋子的過程亦十分艱辛。央視引述剛剛尋獲失散24年兒子的郭剛堂稱，「最大的心願就是我們一家人能夠坐到一塊，照一張全家福」。

山東省公安廳刑事偵查局局長李民表示，本次尋獲郭新振與DNA技術的運用有關。他稱，2000年DNA技術開始應用於打拐工作，警方便已採集郭剛堂夫婦的DNA數據，但遺憾的是，郭新振此前從未被採集過DNA，因此一直未能比對成功。今年公安部部署開展「團圓」行動後，6月上旬，河南傳來消息，稱發現疑似郭新振下落。

6月採集郭子DNA 錄入「打拐系統」

河南省公安廳刑偵總隊政委張景泰稱，根據公安部工作指令，6月中旬河南刑偵部門採集目標血樣檢驗DNA資訊並錄入「打拐DNA系統」，成功與山東聊城郭剛堂夫婦比中，確認該河南居民即郭剛堂夫婦失蹤24年的孩子郭新振。

情侶疑旅遊期間圖財擄人

公安部通報稱，兩地警方順線偵查，抓獲當年拐賣郭新振的男女兩名疑犯，確認呼×（圖二左）及其當年女友唐×（圖二右）有重大作案嫌疑。經審訊，唐×對1997年9月伙同呼×拐賣郭新振的犯罪事實供認不諱。警方稱，當時呼、唐兩人相識並戀愛，9月一起到山東旅遊期間，為圖財預謀拐賣一男孩。9月21日，兩人來到山東聊城，呼×在汽車站附近等候，唐×則外出尋找作案目標，將在家門口獨自玩耍的郭新振抱走，隨後與呼×一起乘長途汽車返回河南，而呼×則負責販賣郭新振。目前，案件正在進一步偵辦中。

至今找回2600被拐兒童 最長跨度61年

今年1月，公安部部署在全國開展以偵破拐賣兒童積案、查找失蹤被拐兒童為主要內容的「團圓」行動，全力偵破一批拐賣兒童積案，全力緝捕一批拐賣兒童犯罪嫌疑人，全面查找一批改革開放以來失蹤被拐兒童。公安部數據顯示，截至目前已找回歷年失蹤被拐兒童2609名，其中時間跨度最長的61年；偵破拐賣兒童積案147宗，抓獲拐賣疑犯372名，各地已組織認親1200餘場。有網民指出正因為有肥沃的人口買賣市場，才有販子挺而走險，要求當局拘捕買小孩的養父母，才能杜絕拐子問題。

公安部刑事偵查局副局長童碧山表示，6月1日，公安部通過新聞媒體集中發布全國3000多個「團圓」行動免費採血點位址、電話後，已有近萬人主動到公安機關接受免費採血，目前已幫助306個家庭團圓。

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