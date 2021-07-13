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2021年7月13日星期二
中國新聞
南海仲裁案5周年 多個菲律賓團體華使館示威 美卿：協菲軍防護南海 中方強烈不滿
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四川達州‧淹沒樓層
四川達州‧淹沒樓層
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【明報專訊】受渠江上游巴中市及達州市強降雨影響，四川達州市多處道路出現嚴重積水現象。圖為達州一處社區洪澇水位已將地下樓層淹沒。
（法新社）
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