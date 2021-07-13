台積電鴻海購千萬劑復必泰 郭台銘：大陸沒干涉洽購 台府：因民主國家施壓

《聯合報》報道，台積電、鴻海與永齡基金會稱，已順利完成合約簽署，並將所採購疫苗全數捐贈予台行政院衛生福利部疾病管制署，預計最快9月底後可按照德國原廠生產排程及台灣接種狀况依序送抵台灣。此次疫苗捐贈秉持原廠製造、原廠標籤、直送台灣之三大原則處理，確保疫苗品質符合行政院衛生福利部疾病管制署及相關法規要求。

疫苗全捐行政院 郭：還不能放鬆

永齡基金會創辦人郭台銘昨表示，很欣慰終於能給社會大眾一個交代，已完成相關合約簽署，「但還不能放鬆」，還要努力催促到貨時間和到貨數量。

台積電及鴻海購得疫苗後，台灣又陷入疫苗政治化的爭論。郭台銘強調，自提出捐贈案後的洽購期間，並未有大陸當局對此次疫苗採購過程有任何指導或干涉，在此感謝能讓採購行為歸諸商業條件談判的本質。

台府匿名者：中國干擾不言可喻

對此，中央社引述台灣總統府匿名人士稱，此事經台德政府、兩大企業傾全力才能突破，有沒有中國的政治力干擾不言可喻。台灣府方人士說，復必泰疫苗採購案遭遇多波折，讓中國政府轉向「不卡台灣」（即不刁難台灣），甚至急於退讓的真正原因在於，美、日及時援台大規模疫苗；民主國家對台灣「即刻救援」給中國產生極大壓力，中國此時若不願放手，反而證明是中國在阻撓台灣購買疫苗。

江啟臣籲政府勿說風涼話

對於成功購得疫苗，國民黨主席江啟臣認為這是降低政治敏感，回到商業機制，取得疫苗最重要時侯。 他表示，民間採購疫苗的過程公開透明，合約內容公開，希望政府不要再講風涼話。

另據中央流行疫情指揮中心宣布，昨日全台新增24宗確診病例，分別為23宗本土病例及1宗境外輸入；另新增1名死亡個案。指揮官陳時中表示，台灣已連續3週Rt值（有效再生數）低於1，顯示疫情控制穩定。

指揮中心表示，全台第3級警戒延到本月26日，但適度鬆綁，除餐飲場所可堂食，微解封場所含電影院、室內外運動場館、遊樂園及國內9人以下旅行團等。

（綜合報道）

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