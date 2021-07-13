王毅出訪中亞三國 均與阿富汗接壤

外訪期間赴上合組織會議

新華社報道，外交部稱，應土庫曼、塔吉克及烏茲別克外長邀請，王毅於7月12至16日出訪三國。外交部還表示，王毅出訪期間，會出席上海合作組織成員國外長理事會會議、「上合組織-阿富汗聯絡組」外長會議、「中亞和南亞：地區互聯互通的挑戰和機遇」高級別國際會議。

本月9日，阿富汗塔利班代表團在莫斯科的新聞會上宣布，塔利班目前已控制了阿富汗85%的地區。北京早前批評美國在未能確保阿富汗和平進程穩定下匆忙撤軍，已尋求與巴基斯坦加強合作，以防阿富汗安全局勢惡化。

《國防》：憂塔利班影響新疆穩定

《國防時報》稱，新疆與阿富汗相鄰，中國擔憂塔利班武裝團體會影響新疆穩定。為此，目前在中亞擁有重要利益的中俄等國開始外交等行動應對阿富汗局勢變化。王毅所訪問的這3個中亞國家都與阿富汗有邊界接壤，隨着阿富汗局勢變化，中亞地區的安全與如何保護中國在當地的利益，都無疑將成為王毅中亞三國行將討論的關鍵議題。