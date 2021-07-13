嫦娥五號月球樣品發放13科研機構

擬撥樣品入湖南 完毛澤東願望

中新社報道，在昨日的儀式上，國家航天局探月與航天工程中心主任、探月工程副總指揮劉繼忠在向使用責任人發放月球樣品使用證書時說，「每一粒樣品都彌足珍貴，要盡最大努力保護樣品，最大限度減少研究中的樣品損耗。」他表示，未來還會按計劃不斷有樣品發布和發放，希望有更多科研機構加入月球樣品研究中來。此外，國家航天局正在計畫組織部分月球樣品入藏毛澤東同志的故鄉湖南韶山做異地災備，以告慰毛澤東提出的「可上九天攬月」夙願。

國家航天局早前收到包括教育部、工信部、自然資源部、中科院、核工業集團、航天科技集團等方面的23家科研機構的37名使用責任人提出的85份月球科研樣品申請。經審核，包括中國科學院、中國地質大學（北京）、中國地質大學（武漢）、中山大學等來自13所科研機構的31份申請獲得通過。對應21個樣品，共17.48克，其中光片樣6個157.6毫克，岩屑樣13個868.8毫克。通過這些月球樣品申請的研究方向主要涉及月球表面過程、火山活動年齡、月球演化過程等方面。