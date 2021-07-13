南海仲裁案5周年 多個菲律賓團體華使館示威 美卿：協菲軍防護南海 中方強烈不滿

美國務院網站發布聲明表示，現時基於規則的海上秩序受到最大威脅的地區莫過於南海，中國持續脅迫與恐嚇東南亞國家，威脅南海航行自由。

布林肯籲中國停挑釁 遵循裁決

布林肯稱，依據《聯合國海洋法公約》，中國與菲律賓應遵循5年前南海仲裁案的裁決，並重申美國去年有關南海政策主張。去年7月13日，時任國務卿蓬佩奧發聲明稱「中國在南海的領土聲索完全不合法」，為美國政府首次就南海領土爭議表明立場。布林肯表示，若任何國家在南海對菲律賓武裝部隊、公共船隻或飛機發動武裝攻擊，美方將援引與菲方於1951年簽訂的《共同防禦條約》第4條承諾採取行動。聲明最後呼籲中國遵守國際法義務，停止挑釁行為，並以行動向國際社會保證會遵循基於規則的海洋秩序，尊重所有國家權利。

形容裁決「廢紙」 趙立堅：鬧劇

外交部發言人趙立堅昨回應稱，中國在南海的主權權益是長期歷史過程中形成，有充分的歷史和法理依據；而南海仲裁案違背國家同意原則，仲裁庭越權審理，在事實認定和法律適用上存在嚴重謬誤，是「廢紙一張」。趙立堅表示，仲裁案是一場「政治鬧劇」，美國是「鬧劇的始作俑者和幕後操手」，藉助裁決出台5周年炒作南海問題，「其政治圖謀昭然若揭」。

美導彈驅逐艦昨駛進西沙領海

與此同時，美軍「本福德」號（USS Benfold）導彈驅逐艦昨天進入中國西沙領海，解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校證實此事，稱南部戰區組織海空兵力跟蹤監視並予以警告驅離。田軍里稱，事件表明美國是不折不扣的「南海安全風險製造者」，敦促美方立即停止挑釁行為，嚴格管控海空軍事活動，否則一切後果由美方承擔。

菲律賓網絡媒體「Rappler」報道，菲律賓漁民、商界、學界、多個社會團體人士等日前再度呼籲當局維護南海仲裁案裁決，捍衛國家領土。而菲律賓總統杜特爾特一直被批評在南海問題上立場軟弱，過去他曾表示不會放棄對菲方南海主權，但也不願因南海問題破壞菲中關係。今年5月初，杜特爾特稱仲裁案裁決是「廢紙一張，可被扔進垃圾桶」。

杜特爾特被轟軟弱 團體促護領土

中國南海研究院海上絲綢之路研究所副所長彭念對中通社表示，現在無論是中國、菲律賓或其他東南亞國家，相對都在「冷處理」南海仲裁案，這是美國不希望看到的，故此時炒熱話題，以期重新在南海獲得「新的抓手」，讓南海局勢向有利於美國的方向轉變，從而給中、菲施加更多壓力，但短期內效果有限。

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