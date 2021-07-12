國民黨延後主席選舉 前彰化縣長加入混戰

公開資料顯示，現年56歲卓伯源是彰化縣人，台灣大學法律學士畢業，2001年和2004年當選兩屆立委，2005年當選彰化縣長並在2009年連任。他2012年卸下縣長職務後曾參與立委補選，落選後淡出政壇，現在彰化縣大葉大學任教。

卓伯源：現領導者跟民進黨膜拜

我們是台灣人 也是中國人

中央社、《聯合報》等報道，卓伯源昨在facebook宣布參選國民黨主席。他先提到美國政府早前「不支持台灣獨立」的表態，表示這顯示民進黨「台獨神話破滅」以及「用台獨欺騙選票的破產」，批評民進黨在國際社會、兩岸交流上進退失據，令台灣陷入危險境地；又稱民進黨執政導致民主失衡、全面腐敗、民生凋敝。

他續稱，現任國民黨領導者「很可惜沒重視中華民國這塊憲法招牌，丟掉兩岸和平的基礎九二共識」，跟着民進黨膜拜，自己黨魂被淡化，領導中心自我矮化，看不到執政重返的動力，也缺乏在野監督的角色跟力量。

卓承諾不選總統立委 現4人競爭

卓伯源提出，國民黨要「回歸中華民國憲法」，中華民國憲法中的中國是血統的中國、文化的中國，也是民主的中國和法治的中國，「我們是台灣人，也是中國人」，這是國民黨基本的立場也是兩岸和平的基礎。

他表示，兩岸一定要回到九二共識一中各表，「不是一表也不是共表，而是互相不否認對方」，兩岸要展開和平的對話平等的協商，這條路才是台灣的康莊大道。卓強調，他若當選，會做專職黨主席，絕對不參選2024年的總統或立委。

中常會代辦選務 江啟臣：尊重

台媒：延後改選失「現任優勢」

包括卓在內目前已有4人宣佈參選國民黨主席，包括行政院前主計長韋伯韜、孫文學校總校長張亞中及尋求連任的現主席江啟臣。

選舉原定於本月24日舉行，受疫情影響延後。而江啟臣的任期將在下月20日到期，之後由中常委互推代理主席辦理選務。有台媒報道指出，屆時江啟臣不再掌握黨機器，即失去了「現任優勢」。

江啟臣昨表示，民眾現時關心的還是疫情、疫苗跟紓困，他個人也一切以防疫為優先，黨內民主程序等事宜一切按制度、依規定、法令去做，他也尊重中常會的決定。

有國民黨黨務人士稱，若本月26日後台灣能解除疫情三級警戒，希望9月底、10月初完成黨主席改選。