四川連日暴雨 逾12萬人受災

新華社報道，四川省氣象台前日發布今年入汛以來首個暴雨黃色預警（第二級，最高四級）。截至上周六晚9時，累計降雨超過100毫米的雨量站有318個，超過250毫米的有6個，最大為巴中市通江縣青峪站（296毫米）。在本輪強降雨期間，共有渠江幹流上游巴河、通江支流等14條河流17個站發生超警戒水位洪水，其中7條河流8個站發生超保證水位；截至10日晚9時，仍有7條河流8站超警戒水位，其中3條河流3站超保證水位。

據初步統計，本輪強降雨導致巴中、南充、廣元、資陽、成都等地12萬餘人受災，轉移安置4600民眾。農作物受災面積4578公頃，房屋損毁、倒塌81戶204間，部分道路因山體垮塌導致中斷，詳細災情仍在核實統計當中。

達州最高級別防汛 多條巴士線停運

根據當前雨情、汛情及變化趨勢，按照《四川省防汛抗旱應急預案》規定，經四川省防汛抗旱指揮部研究決定，昨日零時啟動三級防汛應急響應。此外，據達州市防汛抗旱指揮部公告，受渠江上游巴中市強降雨影響，據預測，渠江、巴河幹流將發生超警戒水位洪水。經達州市防汛抗旱指揮部研究決定，昨日凌晨2時啟動最高級別的一級防汛應急響應。

此前，達州市公共交通有限公司發布消息稱，由於多處道路出現嚴重積水，暫停運城市巴士線路。該市文化體育和旅遊局也發出通知，達州全市景區已暫停開放。昨日，達州共接到抗洪搶險警情16宗，營救被困人員54人。

因應內地雨情、汛情，中央氣象台昨日下午6時時發布暴雨橙色預警和強對流黃色預警。中國氣象局辦公室、減災司、預報司等部門及相關機構，由四級應急響應狀態提升為三級。並要求北京、天津、河北、山西、河南、山東及可能受影響的省級氣象局根據實際研判啟動或調整相應級別應急響應，指導市（縣、區）氣象局及時發布短臨預警。