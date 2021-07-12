王義桅：維持半島穩定 劉銳紹：朝鮮左右逢源

王：過往步調不一 反映朝方獨立自主

中國人民大學外交學系教授王義桅認為，《條約》對美國在東北亞戰略部署仍具有威懾。但《條約》本身與傳統美日同盟或北約的軍事條約又不同。「它是一個戰後秩序的安排。強調《條約》，對維持朝鮮半島、甚至東北亞穩定都有積極作用。」對於中朝關係在過往並非顯得步調一致，王義桅認為，這與朝鮮維持國家主權安全方面發展自身的防禦力量，強調朝方一定程度上的獨立自主，以及中國推行的不結盟政策有關。

本港政治評論員劉銳紹對本報稱，在對待朝鮮方式上，中方不會再如50年代般無條件地給予朝鮮援助，但會適當給予更多利益，維護與朝鮮關係，同時對朝鮮有所告誡。他指出，金正恩主動向中國示好「一面它在接受中國的恩惠和援助，一面想直接與美國對話，減少美國對它的壓力」。他又提及美國多次表態將注重對朝鮮採取實際的外交措施緩解緊張局勢的背景，稱美國是企圖撬動朝鮮與中國關係；但認為，東北亞地區局勢短期內不會有戲劇化轉變。

明報記者