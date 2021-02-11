《中朝友好》60周年 習：加強戰略溝通 金正恩：敵對勢力挑釁愈演愈烈 韓專家：向美展示盟友關係

新華社報道，習近平在賀電中指出，60年前，中朝老一輩領導人作出簽訂《中朝友好合作互助條約》的戰略決策，鞏固了兩國人民用鮮血凝成的戰鬥友誼、為推動兩國持久友好合作奠定了重要政治法律基礎。60年來，中朝雙方秉持條約精神，相互堅定支持，攜手並肩奮鬥，增強了兩黨兩國兄弟般的傳統友誼，促進了各自社會主義事業發展，維護了地區乃至世界和平穩定。

習金互致賀電 未有領導人會面

習近平強調近年來多次與金正恩會晤，規劃兩黨兩國關係發展藍圖，達成一系列重要共識。願與朝方加強戰略溝通，引領兩國友好合作邁上新台階。

朝中社報道，金正恩在賀電中稱，《條約》向全世界彰顯朝中兩黨兩國政府和人民要在堅實法律基礎上長期發展在實現反帝自主、建設社會主義的道路上用鮮血凝成的朝中友誼的堅定意志。過去60年來，朝中兩國不管遇到任何風雲變幻始終同生死共患難，在爭取共同事業的鬥爭中繼續堅定支持，從精神物質上合作，譜寫了引以自豪的友好歷史。

金正恩說，近些年來，國際形勢空前複雜，朝中兩國同志信賴和戰鬥友誼日益深厚，朝中傳統友誼得到新的動力，在政治、經濟、軍事和文化等各領域全面昇華和發展到新的更高階段。「敵對勢力的挑戰和妨礙活動變本加厲的今天，《條約》在維護並推動兩國社會主義事業、保障亞洲和世界和平與穩定方面發揮着更強大的生命力。」

王毅：中朝關係進新時期

此外，國務委員兼外長王毅同朝鮮外務相李善權昨日也就《條約》簽訂60周年互致賀電。王毅說，《條約》是兩國關係的政治法律基礎，對加強中朝友好合作、維護地區和平穩定具有重要意義。近年來，在習近平總書記和金正恩總書記戰略引領下，中朝關係進入新的歷史時期。新形勢下，雙方應共同努力，遵循兩黨兩國最高領導人重要共識，推動中朝友好合作關係不斷向前發展。

李善權在賀電中表示，《條約》簽訂60年來，朝中雙方相互支持合作，積極推進兩國社會主義建設事業，並為維護世界和平與安全作出了貢獻。堅信在兩國最高領導人崇高意志指引下，雙方外交部門將更加積極開展交流合作，推動朝中關係按照新時代要求和兩國人民意願不斷發展。

韓專家：平壤北京「永遠不會互信」

對於中朝高調慶祝《條約》簽署60周年，法新社引述韓國的專家稱，在半島無核化的外交僵局與中美關係惡化的背景下，此番交換信息的目的，是向美國展示中朝這兩個鄰國之間的盟友關係。自韓戰結束以來，平壤和北京之間存在很多分歧。「他們永遠不會真正信任對方，只是在美國問題上彼此需要」。

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