台允開放堂食 地方決續禁 周二「微解封」 各地措施不同

陳時中：地方可依權限做該做的

綜合台媒報道，「微解封」餐飲業有條件開放堂食引起爭議，台北市長柯文哲日前已表示不跟進，新北、桃園、台中、高雄也陸續宣布暫不開放，台南市長黃偉哲昨日亦改口宣布暫停內用，六都均不開放堂食。其他縣市政策也急轉彎，花蓮縣一度成為島內唯一開放堂食縣市，縣府晚間緊急宣布跟進「禁止內用，鼓勵外帶」。目前全台僅有外島金門及澎湖屆時將按指揮中心指引，開放堂食；外島連江縣亦於昨晚宣布繼續禁止堂食。

台灣經濟部長王美花此前表示，鬆綁措施是指引性質，若地方認為有需要做比較嚴格規範，可按照地方需求調整。陳時中昨亦表示，先前地方政府就反映希望有調整彈性，因此也順應民情，讓地方依權限做該做的事。

其他場所方面，台北市體育場館先開放「非身體接觸運動」，新北私人健身房可在遵循指引原則下開業，優先微解封戶外場所，但人數上限40％，遊樂園、水域遊憩活動仍不開放，電影院仍禁營業、操場不開放，宗教場所亦繼續關閉。各地景區有限度開放，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區限每日3000遊客，南投清境農場每日限制44住客，墾丁沙灘則繼續全面關閉。

昨增31本土個案6死

陳時中昨日公布，台灣新增31宗本土個案，另增6人死亡。個案分佈為台北及新北各13宗為最多。他指出，本土個案有19宗為居家隔離期間或期滿檢驗陽性，相信病毒不會擴散。陳又表示，台灣病例數從每天數百宗降至30多宗，之所以沒有再持續往下，主要是疫情愈平坦，最後防疫就會愈來愈難，所幸案件少，地方才能更努力把疫調做的更精確。

台灣三立電視台昨日證實有兩名員工確診，所在樓層員工檢測核酸。內部通信指出，該員工自2日起就在家上班。三立電視台表示，9日晚上接獲通知，已於當晚立即在大樓消毒。

（綜合報道）

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