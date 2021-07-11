英議會疆報告促應對「暴行」 華使館：詆譭

有關報告長達37頁，稱為制止中共對新疆維吾爾族和其他民族的暴行，建議英政府採取一系列措施，包括將禁止進口新疆棉花產品的禁令擴大到其他行業，禁止像海康威視這樣的向「再教育營」提供監控設備的監控公司在英營運。同時，確保避免派官員參加2022年北京冬奧的開幕或閉幕，並嚴正反對英國企業在奧運會上贊助或做廣告，勸阻運動員在中國期間支持或接受中共政府的宣傳工作，又呼籲英國人不要前往北京觀看冬奧。委員會建議政府通過國際刑事法院（ICC）介入調查新疆人權狀况。

中國駐英使館昨批評報告對新疆人權狀况的指摘毫無根據，新疆根本不存在所謂「拘留營」，職業技能教育培訓中心屬於學校性質，與英國設立的「轉化和脫離項目」、法國設立的去極端化中心沒有本質區別，都是預防反恐和去極端化的有益嘗試和積極探索。使館又稱新疆沒有所謂「強迫勞動」，只有自願就業、自主擇業，各族公民的合法勞動權益受保護；運用科技產品和大數據方法提升社會治理水平是現代國家通行做法，不針對任何特定民族，目的為提高社會治理水平、有效預防打擊犯罪。

駐法使館辦交流會介紹疆情况

另據新華社報道，中國駐法國大使館和駐馬賽、斯特拉斯堡、里昂總領館9日與新疆自治區政府共同舉辦「新疆是個好地方」視像交流會。多名新疆民眾代表通過連線介紹新疆情况，及子女寄宿學習、棉花種植等經歷。法國政界、工商、科教、文化、宗教等各界代表、多國駐法使節或外交官以及旅法僑界代表等100多人參加。