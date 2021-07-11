副外長：美霸權衰落 對抗政治不正確 美前高官：避摩擦已成往事 展實力方使妥協

樂玉成：思想衰落更危險

樂玉成在接受觀察者網專訪時說，美方有人宣稱對華接觸的時代已經結束，這個結論顯然站不住腳。事實證明，中美通過50年的接觸與合作，為世界辦成了許多大事，解決了很多難題，也給美國企業、民眾帶來巨大好處，「這些在50年前是根本無法想像的」。樂玉成說，希望美方回歸理性，回到對話合作的正道上來，不要把對抗中國當政策，把打壓中國當作『政治正確』」。

樂玉成認為，像美國這樣的超級大國，最大挑戰永遠來自內部，但將內部問題轉嫁給中國，想搞垮中國絕不是解決美國問題的藥方。「我們沒有爭霸戰略，只有發展戰略，目標就是讓老百姓過上好日子，實現人民對美好生活的向往。」他說，所謂「從實力地位出發」同中國打交道，骨子裏是霸權心態和冷戰思維，無非就是秀肌肉、舞大棒嚇唬人。「中國人是嚇不倒的，歷史上一窮二白、小米加步槍的時候我們也沒有怕過誰，現在更沒理由怕什麼『實力地位』。」

樂玉成稱，現在美國衰落的不是實力而是霸權。就實力而言，美國仍是全球第一大國、強國，在相當長時間內都難以被超越。但實力再強，國霸必衰，霸權不得人心。「今天如果還有哪個國家想着要延續霸權，號令天下，隨意干涉別國內政，注定會失敗。」他又說，思想衰落比實力衰落更危險，在今天還琢磨怎麼遏制他國，拉「小圈子」，搞集團對抗，只會被時代拋棄。

羅素：中國行為向美發挑戰

就在昨日樂玉成專訪刊出的同時，《日本經濟新聞》也刊出奧巴馬時代美國助理國務卿羅素（Daniel Russel）的訪問。羅素在評論美國政府過去數十年對華政策時表示，隨着中國實力接近美國，「美國支持中國發展、努力避免摩擦對抗的好時光」已經過去。羅素稱，中國開始相信自己和美國一樣強大，當他們愈來愈強時，美國也在衰落。他認為，中國的行為因此變得「危險和令人不安」，並會向美發出更直接的挑戰。

現任美國亞洲協會政策研究所副會長的羅素強調，只有在美國實力遠超中國時，兩國關係才能保持穩定。他說美國的確需要展示力量，包括加強與盟友關係；展示自己韌性，自我革新和重塑，推動民主社會整體實力增長。羅素反對「削弱和孤立」中國，認為美鷹派對華「政權更迭」想法極其危險。但他又認為，中國領導人輕視軟弱，美國只有展現實力才能讓中國妥協，或行為更加謹慎。

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