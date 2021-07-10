私募一哥徐翔出獄 百億財產處理注目

傳獄中仍掌控企業 縮水嚴重

徐翔妻子應瑩昨對內地媒體表示，家屬接獲通知後，已安排去接徐翔出獄。目前徐翔已被接回家中，但應瑩並未出現在接徐翔出獄的人群中。新浪財經報道稱，對於徐翔出獄，多數市場人士反應平靜，認為即使他回來，市場也不再是當初的市場，相比此前更加規範。徐翔父母的律師對媒體表示，證監會並未罰徐翔終身禁入市場。但律師稱，徐翔這種情况「應該是已經市場禁入了，但不排除他在幕後操作」。

鳳凰網引述徐翔朋友受訪稱，在獄中徐翔只有兩件事可做，一是讀投資方面的書籍，二是看《新聞聯播》。有接近徐翔的人士曾表示，徐翔入獄後仍在控制公司，「所有的事他不同意就辦不了」。公開資料顯示，徐翔入獄時其家族持有的6家上市公司，如今市值已累計蒸發超過400億元。

操縱市場罪成 罰110億沒收93億創歷史

現年44歲的徐翔發迹較為傳奇，他15歲時，憑藉籌得的3萬元「殺入」資本市場，是上海澤熙投資的掌門人，至2015年，身家已逾250億元。2015年11月1日，徐翔在杭州跨海大橋上被青島警方帶走。2017年1月22日，青島中院判決徐翔操縱證券市場罪成，判處有期徒刑5年半，並處罰金110億元，沒收違法所得約93.37億元，該處罰金額創造中國證券史之最。隨後，徐翔家族約210億財產被查封、扣押和凍結。經法院追繳違法所得後，仍剩餘約120億財產待處理。但徐翔尚有110億罰金待繳納。截至目前120億財產的處理與110億罰金的繳納均尚未執行。

徐翔妻子應瑩在2019年8月7日曾稱，徐翔案進入司法程序後，當局直接從銀行劃扣多筆款項合計約121億元，但未給任何手續。而被當局查封的210億資產除澤熙系公司的資產外，還有徐翔父母名下及夫妻名下的所有資產，其一些關聯朋友的資產也一併被查。