北京聞風：百年慶典後中共展密集外交 ／文：鍾鳴九

中共總書記習近平在峰會上發表演講，重申「中國永遠不稱霸、不搞擴張、不謀求勢力範圍」，並介紹中共未來深入推進中國式現代化、全面深化改革和擴大開放、推動完善全球治理等任務。峰會發表《中國共產黨與世界政黨領導人峰會共同倡議》。觀察家指出，峰會體現了構建人類命運共同體理念在政黨合作方面的實踐。

另外，中、德、法領導人5日舉行視像峰會。習近平就中歐關係提出建議：堅持正確相互認知、擴大互利共贏合作、維護真正的多邊主義、堅持構建總體穩定且均衡發展的大國關係等。希望中歐擴大共識和合作，為妥善應對全球性挑戰發揮重要作用。德國總理默克爾與法國總統馬克龍亦表達了與中國合作的意願。7日，習近平分別同捷克總統、希臘總理通電話，就深化共建「一帶一路」和中國-中東歐國家合作展開對話。

國務院總理李克強則在6日與英國工商界代表舉行視像對話會，30多家跨國公司和機構負責人出席。李克強表示，願同英方鞏固互信，相互尊重、求同存異，深化互利共贏合作。他還表示歡迎更多外資進入中國。中美關係雖處低谷，但美國國務院朝鮮事務特別代表金星容和中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明近日進行了通話，雙方闡明了對半島問題的看法，同意保持溝通。

外交更開放 更主動尋合作

由此可見，百年慶典後，中共在對外交往態度更趨開放，更加主動尋求合作，外交運籌更趨穩健。其一，通過多層次外交來拓展外交空間。中國在政黨峰會上再次表明了為發展中國家代言的立場。針對中歐關係面臨的挑戰，通過與單個國家進行雙邊、多邊溝通的方式來贏得理解、支持，擴大合作。體現了外交的豐富層次。

其二，多邊主義較量真正開始。美國新政府上台後對中國採取圍堵策略，破局之道不是比誰築的牆更高，而恰恰是看誰的牆更低、誰的道義更高。中方近來多次強調「真正的多邊主義」，從近期一系列外交動作來看，意在涵蓋更多國家，尤其是發展中國家，並站在全人類命運角度去推進合作，亦具有鮮明的民本立場。

未來中國如何踐行「真正的多邊主義」值得關注。在複雜的國際形勢中尋求突圍，中國料會採取更多舉措。

文：鍾鳴九