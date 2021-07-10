中歐視像會議 王毅：排除干擾發展關係 歐盟代表：為投協同努力

王毅：全面戰略伙伴唯一恰當定位

外交部網站消息，王毅表示，中國和歐盟是全面戰略伙伴，也是當今世界兩大獨立力量，中歐之間既沒有重大利害衝突，也沒有地緣政治矛盾。雙方應當堅持的唯一恰當定位就是全面戰略伙伴，彼此交往最重要的原則就是相互尊重、求同存異。雙方應排除各方面干擾，推動雙邊關係健康穩定向前發展。

王毅又闡述中方在涉疆、涉港、人權等問題上的原則立場，強調中方維護國家主權和民族尊嚴的意志和決心堅定不移。針對「基於規則的國際秩序」，王毅強調，規則應由國際社會共同制定，而不是搞「家規」、「幫規」，以此強加於人。各國應當共同維護的是以《聯合國憲章》宗旨和原則為核心的國際體系，應當共同堅持的是以國際法為基礎的國際秩序。

歐代表：尊重中國主權 不支持港獨

博雷利表示，歐方無意搞制度性對抗，不認同「新冷戰」和小圈子，無意使歐中關係陷入不穩定。歐方願同中方重啟接觸對話，加強抗疫、氣候變化、生物多樣性保護等合作。歐中投資協定生效符合雙方利益，希望雙方為此共同努力。歐方認為國際規則指的是《聯合國憲章》、《人權宣言》以及在聯合國多邊框架下制訂的規則，不認同基於國內法對他國實施單邊制裁或將自己意志強加於人。歐方堅持自己的價值理念，亦尊重中國的主權和領土完整，不支持香港獨立。

中國與歐盟此前因新疆人權問題而關係惡化，歐洲議會5月表決通過凍結中歐投資協定；周一（5日）國家主席習近平與法國總統馬克龍、德國總理默克爾舉行視像峰會，法德表示盼歐中投資協定盡快獲批准。