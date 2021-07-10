大抓捕6周年 王全璋：維權空間趨小 有釘牌律師轉型做公民代理 自言需學習

稱被威脅騷擾不得參與709活動

王全璋透露，自己前日（8日）已接到電話，「警方也在威脅我、騷擾我，不讓我上網參與（709相關）活動」。他和妻子李文足昨午與維權律師李和平、王峭嶺一家聚餐。李和平亦在709中被捕，於2017年獲釋，次年被吊銷律師執照，當局還要求他不得再接受媒體採訪。原本都是家庭主婦的李文足、王峭嶺，則在為丈夫奔走過程中互相扶持，結下深厚情誼。

重獲自由一年多，王全璋也在學習和家人重新相處。他稱生活中難免和妻子就孩子教育、生活細節磕碰，兒子泉泉去年亦曾出現厭學情况，好在已經得到改善。「後來發現是我太焦慮了，我們過去所接受的教育是否定、打擊、批判式的，現在好的教育應該是鼓勵、讚美的，但我本身不太擅長」。

稱列法院「黑名單」 剝奪訴訟權

一年前他陸續向709辦案者寄出3封控告信，並在709當天發表自辯辭，要求撤銷對他的不公正判決，及指控當時關押他的天津市公安局曾刑訊逼供。一年過去，他在網上追蹤，「沒有進展也沒人理睬我」。他向法院要求歸還被扣押物品，也石沉大海。而2015年的一筆律師費，法院在他被捕之後按撤訴處理，「我出來投訴承辦法官、找法院領導，現在也陷入停滯，讓我感到很大的無力和重挫感」。

王全璋還發現，自己上了法院系統的「黑名單」，無法再以原告身分立案。「最近做一個民事案件，法院審查案件材料，合適可以立案了。辦手續交費時用我的名字登陸不上」。他說自己不但被剝奪政治權利，也相當於被剝奪了訴訟權，這是公檢法濫權的典型表現。「不能做原告，生活中遇到經濟糾紛、鄰里矛盾，你去通過社會現有制度尋求公正的時候，根本不能夠去嘗試」。

雖然執照被吊銷，王全璋和其他相同經歷的維權律師一樣，未放棄法律相關工作。「我嘗試跟以前的客戶、朋友、同行去熟悉一些案件，提供一些法律上的建議」。他提及很多被吊銷執照的朋友轉型做法律諮詢，比如709辯護律師程海，開始做公民代理、公民辯護。他說這些給自己提供了經驗、範式，去嘗試借鑑和拓展非訴訟的法務工作空間。

「中國維權律師的空間只能說愈來愈小，有證的律師會愈來愈謹慎，謹言慎行、自我審查；沒有證的律師空間持續被限制」。王全璋說，失去律師執照的律師在他看來沒有「自廢武功」，有些人亦取得了不錯的成績，「是我需要向他們學習的」。

12港人律師盧廷閣：維權不能停

盧廷閣也對本報說，「709律師每一個人做的都不是違法的，恰恰相反，是通過個案追求法治的公正、維護社會的公平正義」，如果社會沒有真正為當事人維權的律師，完全是配合辦案機關來做案子，律師也沒有了意義。他去年底被當局暫緩律師年檢至今，「雖然未來贏的可能很小，但維權不能停止，要和他們搞下去」。

明報記者

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