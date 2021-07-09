美：倘京武力改變台海現狀 嚴重錯誤

稱一中政策以台灣關係法指引

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）昨日在媒體簡報會上表示，美國會以符合台灣人民長期心願與最大利益的方式，持續支持和平解決兩岸議題。中央社報道，普萊斯說，美方多次敦促北京停止在軍事、外交與經濟上施壓台灣，並進行有意義對話。此前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也不斷強調，任何一方若試圖以武力改變現狀，會是個嚴重錯誤。

普萊斯說，美國對台灣承諾堅若磐石，也相信這份承諾有助維持台灣海峽與廣泛區域的和平與穩定。40多年來，美國政策維持一致，其「一中政策」以《台灣關係法》、三個公報與六項保證作為指引，這並未改變。

外交部發言人汪文斌前日針對美方涉台言論曾表示，中方在台灣問題上的立場是一貫的、明確的。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是中美關係的政治基礎。汪文斌說，中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在涉台問題上謹言慎行，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。